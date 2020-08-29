Москва, , 21:05 — REGNUM Победу футболистов московского «Спартака» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом» (2:1) прокомментировал владелец столичной команды Леонид Федун.

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

«Очень приятно, что победили, — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс». — Приятно, что на первом месте».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа футболисты московского «Спартака» переиграли тульский «Арсенал» в домашнем матче шестого тура РПЛ. Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

После шести матчей красно-белые пока занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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