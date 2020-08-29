Брюссель, , 20:38 — REGNUM Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял второе место в гонке этапа «Формулы-2» в Бельгии.

Rick Dikeman

Российский пилот пересёк финишную линию первым, однако судьи наказали Мазепина штрафом в пять секунд за выдавливание соперника из команды Carlin с трассы. Тройку призёров замкнул Мик Шумахер из Prema.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Формуле-2» участвуют три российских пилота: Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов. Шварцман является лидером в турнирной таблице.

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