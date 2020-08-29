Москва, , 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой. Его слова 29 августа приводит «Матч ТВ».

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы созвонились — некорректно говорить, каким был этот разговор. У нас были какие-то недопонимания, но мы полностью их решили, и сейчас никаких проблем нет. Можно сказать, что мы по телефону дали друг другу по рукам и закрыли этот вопрос», — заявил Соболев.

Кроме того, 23-летний игрок признался, что у него не было номера нападающего «Зенита», и он взял его у капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«За два-три часа до своей игры позвонил Артему — он не взял трубку. Наверняка у него тоже моего номера нет. Тогда я написал: «Это Соболев, перезвони, как сможешь». Потом он мне позвонил, но я не снял трубку — не увидел. Списались, пожелали друг другу удачи. Потом уже созвонились», — также рассказал спартаковский форвард.

При этом Соболев отметил, что между футболистами не было как такового конфликта, и подчеркнул, что то, что он сказал в интервью YouTube-каналу «КраСава» — это одно, а стычки на футбольном поле — это совсем другое, не конфликт. Тем более что, по словам игрока «Спартака», они с Дзюбой не знакомы и виделись несколько раз в сборной или во время игр.

«Не сказать, что был удивлен словами Станислава Черчесова (главного тренера сборной России — ред.), я просто расстроился, что меня не вызвали в сборную. Понимаю Станислава Саламовича, потому что атмосфера в команде важна. Если бы мы с Артемом приехали в сборную с таким недопониманием, то это могло бы вырасти в какой-то конфликт дальше. Но мы всё решили, и конфликта нет. Конечно, у нас есть конкуренция, но я считаю, что мы разные игроки», — заключил Соболев.

Напомним, ранее Александр Соболев в интервью YouTube-каналу «КраСава» выступил с критикой Артема Дзюбы, и из-за этого конфликта игроков руководство сборной России по футболу не стало вызывать спартаковца в сборную на матчи Лиги наций с командами Венгрии и Сербии, которые состоятся в сентябре.