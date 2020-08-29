Москва, , 13:37 — REGNUM Свое мнение на тему того, что судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», не прошёл проверку на полиграфе, высказал 29 августа бывший главный наставник московской команды «Локомотив» Юрий Семин.

Юрий Сёмин Кирилл Венедиктов

«А что я могу комментировать? Насколько удивительно, что российских судей начали проверять на детекторе лжи? Не знаю. Может, это какие-то новые веяния», — приводит его слова RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.

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