Лидс, Великобритания, , 13:04 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Валенсия» Родриго Морено перешел в состав клуба английской премьер-лиги «Лидс». Об этом 29 августа сообщает пресс-служба английской команды.

Кроме этого, сообщается, что клуб и 29-летний игрок заключили соглашение на четырехлетний срок.

Также уточняется, что сделка по приобретению испанского футболиста стала рекордной для клуба. При этом официально сумма трансфера не объявлялась, однако, по информации СМИ, «Валенсия» выручила за футболиста €30 млн и ещё €10 млн предполагается в виде бонусов.

Напомним, в минувшем сезоне Родриго Морено сыграл за «Валенсию» в 34 матчах и отметился в них семью голами и 11 результативными передачами.