Минск, , 12:41 — REGNUM Защитник Степан Фальковский заключил соглашение с минским хоккейным клубом «Динамо». Об этом 29 августа сообщает пресс-служба минской команды.

При этом ранее у 23-летнего хоккеиста был заключен с клубом из Минска пробный контракт.

Также известно, что соглашение между минским «Динамо» и игроком заключено сроком на один год.

Напомним, в минувшем сезоне Степан Фальковский играл в североамериканской хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) в клубе «Аллен Американс» и в 46 матчах смог набрать 41 (15 шайб + 26 результативных передач) очко.