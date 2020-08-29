Москва, , 11:38 — REGNUM Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко — Владимир Воронов — скончался на 56-м году жизни. Об этом 29 августа сообщил спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Instagram.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов», — написал в своём сообщении Федор Емельяненко.

Также он отметил, что тренер с детства был «частью семьи» и «требовательным наставником», находясь рядом, как в тяжёлые, так и в счастливые моменты жизни спортсмена.

Кроме того, Федор Емельяненко уточнил, что Воронов был не просто тренером, но и «отцом» для спортсменов, вырастив сильных духом чемпионов. При этом, как пишет спорстмен, тренер верил в своих учеников и помогал им найти путь в жизни.

Напомним, Владимир Воронов являлся мастером спорта СССР по дзюдо, а также заслуженным тренером России по дзюдо и самбо и неоднократно признавался лучшим тренером Белгородской области. Фёдор Емельяненко стал тренироваться у него с десятилетнего возраста.