Москва, , 11:07 — REGNUM Свой комментарий по поводу информации о том, что судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», не прошёл проверку на полиграфе, дал 29 августа экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю, как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали», — приводит его слова RT.

Также он отметил, что надеется, что при проведении расследования произошла техническая ошибка, так как это вполне может быть.

«Поэтому я очень сожалею», — заключил Будогосский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи», не смог пройти проверку на полиграфе.