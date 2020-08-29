Буэнос-Айрес, , 11:06 — REGNUM Колумбийский хавбек футбольного клуба из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль не войдет в состав московской команды ЦСКА. Об этом 29 августа сообщает аргентинская радиостанция Continental.

При этом ранее ЦСКА предлагало за 22-летнего игрока аргентинской команде €7 млн, однако руководство «Ривер Плейт» эта сумма не устроила.

После этого, армейцы приобрели нигерийского нападающего нидерландской команды «Херенвена» Чидеру Эджуке и отказались от приобретения колумбийского футболиста.

Отметим, в сезоне 2019/2020 Хорхе Карраскаль сыграл за «Ривер Плейт» в 10 матчах и отметился в них тремя забитыми мячами.