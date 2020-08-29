Лондон, , 10:40 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Тоттенхэм» не принял запрос команды «Милан» о продаже своего защитника из Кот-д'Ивуара Сержа Орье. Об этом 29 августа сообщает Sky Sports.

При этом уточняется, что сторонами продолжаются переговоры по возможности приобретения 27-летнего игрока миланской командой, однако два клуба в настоящий момент всё ещё не могут договориться о цене футболиста.

Также указывается, что «Милан» в скором времени представит свое новое, улучшенное предложение по игроку.

Отметим, в минувшем сезоне Серж Орье сыграл 33 матчах в английском футбольном чемпионате и отметился в них одним забитым мячом.