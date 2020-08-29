Москва, , 11:12 — REGNUM Судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» «Сочи», не смог пройти проверку на детекторе лжи. Об этом 29 августа сообщает «Спорт-экспресс».

Также, по информации источника, в отношении арбитра может быть инициировано новое расследование и отмечается, что, возможно, после этого его судейская карьера будет завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что, по его мнению, судей матчей нельзя проверять на полиграфе.