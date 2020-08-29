Париж, , 10:02 — REGNUM Хавбек севильского футбольного клуба «Реал» Набиль Фекир заменит в составе сборной Франции полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в предстоящих национальной французской команде матчах Лиги наций. Об этом 29 августа сообщает L'Equipe.

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По данным издания, Уссем Ауар ранее был помещен на карантин на срок в две недели после того, как проведенный ему тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Отметим, Набиль Фекир в прошедшем сезоне сыграл за свой клуб в 32 матчах и отметился в них семью мячами и четырьмя результативными передачами. С 2015 года футболист стабильно вызывается в сборную Франции. Последняя проведет матчи в рамках Лиги наций с Швейцарией (5 сентября) и Хорватией (8 сентября).