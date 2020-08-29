Бергамо, Италия, , 09:55 — REGNUM Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» интересуется возможностью аренды аргентинского защитника Кристиана Ромеро, права на которого принадлежат туринской команде «Ювентус». Об этом 29 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, команда из Бергамо намерена арендовать 22-летнего защитника с возможностью выкупа по окончании срока аренды.

Отметим, в минувшем сезоне Кристиан Ромеро играл на правах аренды за команду «Дженоа» из Генуи и в 30 матчах отметился одним забитым мячом.

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