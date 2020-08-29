Рим, 29 августа 2020, 09:41 — REGNUM Нападающий клуба из Рима «Лацио» и сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле может продолжить свою игровую карьеру в каталонской команде «Барселона». Об этом 29 августа сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство «Барселоны» может заменить 30-летним итальянским форвардом своего 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса, который, скорее всего, в ближайшее время уйдет из каталонской команды.
При этом ранее стало известно, что Луисом Суаресом интересуется туринский клуб «Ювентус».
Отметим, по итогам сезона 2019/2020 Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром лиг Европы, забив 36 мячей и выиграв «Золотую бутсу».