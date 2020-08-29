Брюссель, , 09:41 — REGNUM Агента бельгийского полузащитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне Патрика Де Костера арестовали в бельгийской коммуне Сен-Жиль. Об этом 29 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на местное издание Het Nieuwsblad.

При этом, по данным источника, расследование местной прокуратуры в отношении Де Костера инициировал сам 29-летний футболист. Также представитель правоохранителей сообщил, что агент арестован по подозрению в отмывании денег и подлоге.

Кроме этого, указывается, что расследование данного дела было начато ещё в 2019 году и касалось финансового спора, связанного с событиями, произошедшими в период с 2013 по 2014 год, когда футболист играл в «Вольфсбурге». При этом следователями отмечается, что платежи, которые были связаны с контрактом Де Брёйне, проходили через Лихтенштейн и не производились по закону.

Отметим, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кевин Де Брёйне провёл 35 матчей за «Манчестер Сити» и отметился в них 13 голами и 20 результативными передачами.