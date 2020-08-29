Бразилиа, , 08:59 — REGNUM Уругвайский нападающий Абель Эрнандес стал игроком бразильского футбольного клуба «Интернасьонал». Об этом 29 августа сообщает пресс-служба бразильской команды.

Также сообщается, что клуб заключил с 30-летним игроком соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Отметим, Абель Эрнандес летом 2018 года стал игроком московской команды ЦСКА, куда он пришел из английского «Халл-Сити», а в мае 2019 года стороны расторгли его контракт по обоюдному согласию. За столичный клуб он сыграл в 15 матчах и отметился в них тремя мячами и одной голевой передачей. Сезон 2019/2020 провел в катарской команде «Аль-Ахли», где в 22 матчах забил 12 голов.