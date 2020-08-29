Турин, Италия, , 08:25 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» связывался с отцом аргентинского нападающего команды «Барселона» Лионеля Месси — Хорхе Месси. Об этом 29 августа сообщает France Football.

По данным издания, в клубе хотели бы создать атакующую связку из Месси и португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

При этом ранее стало известно, что отец Месси заявил директору клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо, что Лионель хотел бы стать игроком команды «Манчестер Сити».

Кроме того, по информации источника, в «МС» считают, что аргентинский форвард выберет именно их клуб в случае, если «Барселона» изменит свою позицию и отпустит игрока, которым также интересовались миланский «Интер» и «ПСЖ».

Также указывается, что в «МС» готовят каталонскому клубу предложение по Месси, которое не будет нарушать правила фэйр-плэй и сумма за трансфер игрока в нем будет составлять €100 млн, также в соглашение могут включить несколько футболистов манчестерской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Лионель Месси намерен покинуть клуб «Барселона» и что клуб готов его отпустить за €700 млн отступных.