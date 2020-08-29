Москва, , 08:06 — REGNUM Свое мнение о том, что арбитр Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи, высказал 28 августа глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на VAR, решения должны быть безошибочны, а их действия — согласованными. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы», — заявил он в интервью RT.

Также Газзаев еще раз подчеркнул, что проверка на полиграфе судьям не нужна, так как если на матч было отобрано 20 человек, значит это, по мнению экс-тренера ЦСКА, кристально честные люди, которым можно доверять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в матче между «Спартаком» и «Сочи» в ворота московского клуба было назначено два пенальти, из которых ставший решающим голом (88-я минута), был официально позднее признан Российским футбольным союзом (РФС) ошибочным. В результате главный судья игры Василий Казарцев прошёл успешную проверку на детекторе лжи, однако при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. Еськов также должен был быть проверен на полиграфе.