Киев, , 23:55 — REGNUM Итальянская «Болонья» сделала новое трансферное предложение по нападающему киевского «Динамо» Владиславу Супряге.

По данным Sky Sport Italia, президент «Динамо» Игорь Суркис настаивает на том, чтобы форвард остался в Киеве, однако «Болонья» не намерена останавливаться.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны римского «Лацио».

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел в составе команды «Днепр-1» в премьер-лиге Украина, отличившись 14 голами и одной голевой передачей в 25 матчах.