Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM Петербургский СКА, который за это межсезонье растерял многих своих лидеров, проиграл шесть предсезонных матч из девяти возможных.

Сегодня, 28 августа, СКА проиграли «Авангарду» (1:3) в решающем матче предсезонного турнира имени Пучкова, отдав, таким образом, первое место первенства омской команде.

Валерий Брагин, новый главный тренер СКА, не смог наладить игру «армейцев с берегов Невы» после долгого перерыва. Под его руководством СКА уступил во всех ключевых встречах с серьезными соперниками: дважды поражение нанес «Локомотив», а также по одному разу «петербуржцев» обыграли «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».