Лондон, , 22:49 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» расходится с «Миланом» в оценке защитника Сержа Орье.

Правый защитник «шпор» Орье с большой вероятностью покинет команду в течение межсезонье. Ивуарийцем интересуются леверкузенский «Байер» и «Милан». Итальянский клуб уже сделал трансферное предложение, с которым оказался несогласен «Тоттенхэм». Сумма, предложенная «Миланом», не разглашается.

Напомним, что Орье присоединился к лондонской команде летом 2017 года, перейдя из «ПСЖ» за 23 миллиона фунтов. Контракт с 27-летним защитником рассчитан еще на два года.

В ближайшее время «Тоттенхэм» завершит сделку по защитнику «Вулверхэмптон» Мэтту Доэрти, который прийдет на замену Орье.