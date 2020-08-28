Москва, , 21:59 — REGNUM Московское ЦСКА обыграло своих прямых конкурентов столичное «Динамо» в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой «армейцев» по буллитам — 4:3.

Победу ЦСКА принес новичок команды Николай Голдобин. В минувшем сезоне форвард выступал в системе «Ванкувер Кэнакс».

Также в составе «армейцев» на свой счет голы записали Андрей Локонов и Антон Слепышев, отличившийся дважды. Со стороны «милиционеров» — Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теему Пулккинен.