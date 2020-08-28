Москва, , 20:43 — REGNUM «Локомотив» пытается удержать своего лидера Алексея Миранчука в своем составе, однако сам игрок рвется в Италию.

Согласно информации портала «РБ-Спорт», «железнодорожники» предложили полузащитнику новый контракт на повышенных условиях. «Локомотив» готов заключить трехлетнее соглашение с зарплатой в 12 миллионов евро за весь срок.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит «москвичам» 15 миллионов евро за переход Миранчука и заключит с ним пятилетний контракт, его зарплата составит 2 миллиона.