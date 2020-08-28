Кёльн, Германия, 28 августа 2020, 19:30 — REGNUM 28 августа в рамках четвертьфинала онлайн-турнира ESL One Cologne 2020 Europe пятерка из G2 одержала победу над OG со счетом 2:1. Французы оказались сильнее команды Алекси «Aleksib» Виролайнена на картах Nuke (16:6) и Dust2 (19:17).
Самым ценным игроком встречи (55% голосов пользователей HLTV) был признан 23-летний финский киберспортсмен Алекси «Aleksib» Виролайнен, набравший статистику 63−50.
В полуфинале G2 встретятся с датским коллективом Heroic.