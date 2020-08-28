Лондон, , 19:26 — REGNUM 28 августа в товарищеском матче «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Редингом» со счетом 4:1. Этот матч стал вторым для «шпор» в рамках предсезонной подготовки. 22 августа команда Жозе Моуриньо одержала уверенную победу над «Ипсвичем» (3:0).

Статистика матча («Тоттенхэм"/ «Рединг»)

Удары 7/8

Удары в створ 5/2

Владение 55%/45%

Нарушения 8/16

Угловые 5/4

Забитые мячи: Омар Ричардс (автогол) 7 — 1:0, Деле Алли (Лукас Моура) 21 — 2:0, Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн) 39 — 3:0, Эрик Ламела 52 — 4:0, Георге Пушкаш (пенальти) 80 — 4:1.