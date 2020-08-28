Дортмунд, Германия, , 18:45 — REGNUM 28 августа в рамках товарищеской встречи дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном 07». Матч завершился со счетом 1:1.

Единственный мяч шмелей на 30-й минуте забил 19-летний нидерландский полузащитник Мануэль Ферай. В середине второго тайма Кай Прегер восстановил равновесие в счете.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Шульц, Аканджи, Джан, Пасслак, Делейни, Ферай, Кнауфф, Санчо, Райчл, Холанд.

«Падерборн»: Хут, Коррея, Фюрлих, Коллинз, Шонлау, Дофлер, Антви-Аджей, Талхаммер, Василиадис, Михель, Србены.