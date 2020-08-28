Барселона, Испания, , 18:40 — REGNUM Руководство «Барселоны» рассчитывает, что 28-летний вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане сможет заменить Лионеля Месси в случае его ухода, сообщает The Guardian. Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро. Ранее Мане уже работал с новым главным тренером «сине-гранатовых» Рональдом Куманом во время выступления за «Саутгемптон» в период с 2014-го по 2016-й годы.

Садио Мане Екатерина Лаут

В прошлом сезоне Мане принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился 18-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.