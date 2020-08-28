Москва, , 15:48 — REGNUM Главным тренером сборной России по биатлону утверждён Валерий Польховский. Об этом 28 августа сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры Польховского. 16 июля Польховский был рекомендован на пост наставника команды решением обновлённого состава правления СБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля новым президентом СБР был избран Виктор Майгуров.

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