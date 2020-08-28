Москва, , 15:40 — REGNUM Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил о выходе из состава совета. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.

Хрычиков, который является руководителем отдела спортивных конвенций Совета Европы, представлял Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в наблюдательном совете РУСАДА.

«Я принял решение выйти из состава наблюдательного совета РУСАДА», — сказал Хрычиков.

Он связал это решение с увольнением Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА, заявив, что оно нарушает соглашения, достигнутые ранее в WADA при предоставлении соответствия российскому агентству.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. главы РУСАДА Михаил Буханов обратится в правоохранительные органы в связи с деятельностью Гануса.

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