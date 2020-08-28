Москва, , 15:34 — REGNUM Деятельность бывшего главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса будут изучать правоохранительные органы. Об этом 28 августа заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, учредители РУСАДА дали исполняющему обязанности гендиректора организации поручение Михаилу Буханову обратиться в правоохранительные органы в связи с деятельностью Гануса.

«Учредители дали поручение исполняющему обязанности генерального директора обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», — заявил Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, Гануса отправлен в отставку с поста генерального директора РУСАДА из-за нарушений в деятельности организации, которые были выявлены в ходе аудиторской проверки.

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