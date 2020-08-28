Мадрид, , 14:53 — REGNUM Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско продолжит играть за мадридский «Атлетико» на правах аренды. Об этом 28 августа сообщает Marca.

По информации издания, «Атлетико» продлил арендное соглашение с Карраско, который является игроком китайского клуба «Далянь Ифан», до конца сезона 2020/21.

В сезоне 2019/20 Карраско перешёл в «Атлетико» на правах аренды, провёл семь матчей и забил один гол. Ранее он уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2018 год.