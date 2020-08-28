Москва, , 14:48 — REGNUM Юрист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов будет исполняющим обязанности гендиректора организации. Об этом 28 августа заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА назначен Михаил Буханов», — сказал Поздняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа общее собрание учредителей РУСАДА отправило Юрия Гануса в отставку с должности генерального директора организации. Он занимал этот пост с августа 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Читайте развитие сюжета: И.о. главы РУСАДА обратится в полицию в связи с деятельностью Гануса