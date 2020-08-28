Москва, , 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства. Об этом 28 августа сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Совет учредителей согласился с решением наблюдательного совета», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА выразил Юрию Ганусу недоверие и дал рекомендацию учредителям антидопингового агентства рассмотреть вопрос о его увольнении из-за нарушений в деятельности РУСАДА, которые были выявлены в результате аудиторской проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олимпийский комитет России (ОКР), который является одним из учредителей РУСАДА, обнародовал аудиторский отчёт, выявивший нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства.

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