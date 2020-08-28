Москва, , 14:19 — REGNUM Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова отказалась от иска к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом 28 августа сообщили в Савеловском суде Москвы.

Суд прекратил дело в связи с тем, что Мамаев полностью возместил Ушаковой сумму ущерба из-за разбитого автомобиля Mercedes.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ушакова подала иск о компенсации повреждений автомобиля. Сумму ущерба она оценила в 300 тыс. рублей.

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