Москва, , 14:08 — REGNUM Проведение чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2020 года в Москве отложено на 2021 год. Об этом сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.

«Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике переносится на 2021 год», — цитирует Сырцова ТАСС.

По его словам, остаётся в силе намерение провести турнир в Москве. Точную дату определят позже.

Он добавил, что на 2021 год также переносятся выборы в EWF. Решение об этом было принято на голосовании членов исполкома EWF.

Напомним, первоначально чемпионат Европы должен был пройти в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на конец октября.

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