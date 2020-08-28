Лондон, , 13:58 — REGNUM Бывший капитан и защитник французского ПСЖ Тьяго Силва стал игроком «Челси». Об этом 28 августа сообщается на сайте лондонского клуба.

«Я счастлив присоединиться к «Челси» и стать частью невероятной команды Фрэнка Лэмпарда в следующем сезоне. Я здесь, чтобы бороться за титулы», — сказал Силва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ объявил об уходе Тьяго Силвы в связи с окончанием срока действия контракта. Он играл за ПСЖ с 2012 года.

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