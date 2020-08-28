Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM В тренерском штабе футбольного клуба «Ростов» произошли изменения. В состав включены специалисты из Испании — старший физиотерапевт Гильермо Аладрен Перес и тренер-реабилитолог Фернандо Родригес Лопес. Кроме того, главным врачом команды назначен Владимир Шуляк, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что Гильермо Аладрен Перес — магистр в области спортивной физиотерапии и является лицензированным специалистом метода EPI-терапии. Он работал с участниками Олимпийских игр в Сочи, Рио и Пхенчхане. Фернандо Родригес Лопес ранее работал тренером по силовой подготовке и врачом-реабилитологом в ФК «Депортиво Ла-Корунья».

Владимир Шуляк окончил Ростовский государственный медицинский университет, является ортопедом и травматологом. Ранее работал в консультативно-диагностическом центре «Здоровье».