Ньон, Швейцария, , 12:39 — REGNUM На матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» смогут присутствовать посетить более 20 тыс. болельщиков. Об этом 28 августа сообщает Bild.

Отмечается, что из 20 тыс. билетов каждый клуб получит по три тысячи билетов для своих болельщиков. Этот матч станет первым под эгидой УЕФА, который пройдёт со зрителями после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Матч состоится 24 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш», общая вместимость которого составляет 67 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА принял решение допустить на матч ограниченное число зрителей — до 30% от вместимости стадиона.

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