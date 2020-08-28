Париж, , 12:09 — REGNUM Защитник ПСЖ Тьяго Силва покинул команду. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе клуба.

Силва в июле 2012 года перешёл в ПСЖ из «Милана» за €42 млн. В составе парижского клуба он стал семикратным чемпионом Франции, а в сезоне 2019/20 дошёл с командой до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Силва перейдёт в лондонский «Челси», с которым согласовал контракт до 2022 года.

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