Москва, , 12:01 — REGNUM Двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной СССР Алиса Крашенинникова скончалась на 88-м году жизни. Об этом 28 августа сообщает Всероссийская федерация волейбола.

«Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами», — говорится в сообщении.

Заслуженный мастер спорта СССР, Крашенинникова играла в составе сборной СССР и ленинградского «Спартака».

Она была двукратной чемпионкой мира (1956, 1960), двукратной чемпионкой Европы (1958, 1963), побеждала на Международных дружеских спортивных играх молодёжи (1955, 1957), а также была неоднократной чемпионкой и призёром чемпионатов СССР.