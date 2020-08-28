Москва, , 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока. Об этом 28 августа заявил директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«ДЮСШ города Ленинск-Кузнецкий зарегистрировала Головина на неделю и получила свои деньги. УОР не зарегистрировало ни на один день», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Он отметил, что в электронной системе все данные прозрачны, и там есть только три школы, которым полагаются деньги, а внести изменения в паспорт задним числом невозможно.

По его словам, деньги за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» получили ДЮСШ города Осинники, ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого и школа в городе Калтан.

Ранее мать футболиста Светлана Головина заявила, что УОР Ленинска-Кузнецкого также заслуживает выплат, поскольку её сын там играл, а в ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого он провёл всего неделю.

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