Москва, , 11:12 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области также заслуживает выплат за полузащитника Александра Головина. Об этом 28 августа заявила мать футболиста Светлана Головина.

«Нам больно. Могли бы как-то прислушаться к нашему мнению. Отец столько раз интервью давал, перечислял всех тренеров, годы обучения. Вот и Саша говорит: «Хоть бы меня спросили», — цитирует Головину «Чемпионат».

Она отметила, Головин играл в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) города Осинники. Кроме того, есть протоколы, выписки, приказы, подтверждающие, что он учился и играл за УОР Ленинска-Кузнецкого. При этом за ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого, по её словам, её сын не играл.

Она добавила, что «Монако» отправил деньги в Российский футбольный союз (РФС), чтобы там «разобрались, какая школа в него больше вложила», но «получилось, что просто отмахнулись и всё».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне РФС объявил, что деньги от трансфера Головина из ЦСКА в «Монако» будут отправлены в две школы Кемеровской области: ДЮСШ города Осинники и ДЮСШ города Ленинск-Кузнецкий.

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