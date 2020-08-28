Оренбург, 28 августа 2020, 11:00 — REGNUM В Гае Оренбургской области 28 августа состоялась церемония открытия ледового дворца «Купрум Арена», сообщает пресс-служба областного правительства.
«Такие спортивные объекты — это всегда вклад в будущее, в растущих чемпионов. В секцию хоккея здесь уже записались полторы сотни детей, и это всего за несколько дней», — отметил на церемонии открытия губернатор Денис Паслер.
Общая площадь спорткомплекса составляет свыше 8 тысяч квадратных метров, ледовой арены — 2424 квадратных метра. Зал оборудован зрительским трибунами на 150 мест.
Стоит отметить, строительство спортивного комплекса началось в 2019 году. Новый ледовый дворец соединен тёплым переходом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Горняк».