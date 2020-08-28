Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Американский баскетбольный тренер, член Зала славы баскетбола Люте Олсон умер в возрасте 85 лет. Об этом 28 августа сообщил журналист Джефф Гудман в Twitter.

У Олсона в последнее время были проблемы со здоровьем, он находился в госпитале. В 2019 году он перенёс инсульт.

Олсон был одним из самых известных тренеров в студенческом баскетболе. В течение 25 лет он руководил командой «Аризона Уайдкэтс», которая в 1997 году стала чемпионом NCAA.

Под руководством Олсона играли такие баскетболисты, как Стив Керр, Гилберт Аренас, Майк Бибби и другие.

В 2002 году Олсон был включён в Зал баскетбольной славы, а в 2006 году — в Зал славы NCAA.