Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут возобновлены. Об этом говорится в опубликованном 27 августа заявлении организации.

В НБА планируют возобновить матчи плей-офф 28 или 29 августа. При этом лига будет обсуждать дальнейшие шаги при участии руководителей команд и игроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи плей-офф НБА были перенесены из-за протеста игроков, которые объявили бойкот в связи со стрельбой в городе Кеноше (штат Висконсин, США).

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