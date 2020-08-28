Лондон, , 09:50 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле о желании перейти в английский клуб. Об этом 28 августа сообщила журналист Вероника Брунати в Twitter.

Отмечается, что Месси заявил Гвардиоле, что хочет стать игроком «Сити» и играть в команде, конкурентоспособной на европейской арене. При этом он считает, что у «Барселоны» таких перспектив нет.

Ранее сообщалось, что Месси близок к уходу из «Барселоны» и переходу в «Манчестер Сити».

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