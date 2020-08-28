Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся первый после долгого перерыва гандбольным матч. На арене Дворца спорта сошлись «Ростов-Дон» и «Ставрополье». Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ростовской команды, матч чемпионата России сезона 2020/21 завершился со счётом 38:28 в пользу хозяек площадки.

Лучшими бомбардирами встречи стали Полина Кузнецова и Ярослава Фролова, отправившие по семь мячей в ворота оппоненток. Пятью точными бросками отметилась капитан «Ростов-Дон» Юлия Манагарова — на её счету пять голов.

Ранее, 22 августа, в Звенигороде состоялся первый для «Ростов-Дона» матч нового сезона Суперлиги Париматч. Ростовчанки одержали победу над местной «Звездой» со счётом 32:24.

ИА REGNUM отмечает, что до прибытия шведского специалиста Пера Юханссона тренировочным процессом руководит ассистент главного тренера Томаш Хлавати.

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