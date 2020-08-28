Кропивницкий, Украина, 28 августа 2020, 09:16 — REGNUM Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «присвоили» президенту Украины Владимиру Зеленскому почётный первый дан карате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Дети преподнесли президенту диплом мастера карате, а также именной чёрный пояс с вышитой на японском языке фамилией «Зеленский».
Лидер государства также встретился с ученицей четвёртого класса Арианной Мурженко, которая установила рекорд Украины, став самым юным чемпионом мира по традиционному карате в программе ката.
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