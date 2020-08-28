Белград, , 08:56 — REGNUM Сербский футбольный клуб «Партизан» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В первом раунде клуб из Белграда обыграл латвийский РФШ со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 51-й минуте полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо, который ранее выступал за российские ЦСКА и «Рубин».

Напомним, во втором квалификационном раунде начнёт своё участие в турнире московское «Динамо», которое узнает соперника по итогам жеребьевки 31 августа. С третьего раунда стартует «Ростов», а ЦСКА будет играть уже в групповой стадии турнира.