Токио, , 07:47 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака 27 августа заявила, что сыграет в турнире Cincinnati Masters (перенесённом в Нью-Йорк), сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа спортсменка отказалась от участия в матче в знак протеста против расовой дискриминации в США.

Осака изменила своё решение после совещания с Женской теннисной ассоциацией и Теннисной ассоциацией США.

«Я согласилась по их просьбе сыграть в пятницу, — заявила спортсменка, — они предложили перенести все матчи на пятницу, и, на мой взгляд, это привлечет больше внимания к движению».

На фоне протестных настроений в США многие профессиональные американские спортсмены отказываются от участия в соревнованиях, привлекая внимание к проблеме расовой дискриминации и жестокости полиции. Волна таких отказов привела к переносам матчей в бейсболе, футболе и баскетболе.

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